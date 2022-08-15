شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة التعاون وفيستيرلو البلجيكي الودية اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون وفيستيرلو البلجيكي بفوز التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأثنين الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجارى في المباراة الودية التي أقيمت في معسكر الفريق في هولندا.

ملخص ونتيجة مباراة التعاون اليوم

وغاب عن مباراة اليوم الدولي المصري مصطفي فتحي بسبب منعه من مغادرة مطار القاهرة الدولي بسبب الخدمة العسكرية في مصر، ودخل فريق التعاون تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

مايلسون، سعد بالعبيد، نالدو جوميز، حسن كادش، عبد الملك العييري، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت، فهد الرشيدي، ولياندر تاوامبا.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت بتقدم التعاون بثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف شوط المباراة الأول كلًا من سميحان النابت في الدقيقة الرابعة، وسجل فهد الرشيدي هدفين عند حلول الدقيقة 13 و20 لينتهى الشوط بتقدم التعاون بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل أولًا الفريق البلجيكي هدف تقليص الفارق في الدقيقة الخامسة والسبعين قبل ان يضيف ألفارو ميدران الهدف الرابع لصالح التعاون في الدقيقة الثامنة والثامنين ليحقق فريق التعاون الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.