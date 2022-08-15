شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تعلن عن تدشين فيلمًا وثائقيًا لنادي النصر...فيديو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت منصة شاهد المختصة في عرض المسلسلات والأفلام، عن تدشين فيلمًا وثائقيًا لنادي النصر السعودي.

النصر يدشن فيلمًا وثائقيًا

وأوضحت منصة شاهد عبر تويتر، اليوم الإثنين، عن قيامها بعرض وثائقي لنادي النصر السعودي، بعنوان " الفوز أو الفوز".

وكتبت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏الفوز أو الفوز،وثائقي يعرض كواليس نادي النصر، عبر معايشة الفريق لموسم رياضي سعودي كامل، ‎#الفوز_أو_الفوز،قريبًا من أعمال شاهد الأصلية، ‎#لك_وحشة‎#شاهد_على_الرياضة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة الوحدة.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الوحدة والنصر، يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.