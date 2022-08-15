شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. ثنائي الفريق المصاب يقترب من العودة ضد إيسترن كومباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين، 15/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب ثنائي الفريق من المشاركة ضد إيسترن كومباني بالدوري.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. ثنائي الفريق يواصل المشاركة في التدريبات



شهد المران استمرار مشاركة أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لمباراة إيسترن كومباني، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على ملعب المقاولون العرب ضمن ‏منافسات الجولة الحادية والثلاثين في بطولة الدوري الممتاز.‏



أخبار الأهلي اليوم.. الشحات وطاهر يواصلان تدريبات الجرى



واصل حسين الشحات لاعب الأهلي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏



أخبار الأهلي اليوم.. عبد القادر وكوكا يقتربان من العودة أمام إيسترن كومباني

اقترب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لاعبا الأهلي من دخول قائمة المباراة المقبلة أمام إيسترن كومباني المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتعافى الثنائي عبد القادر وكوكا من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، قبل أن ينتظما فى التدريبات الجماعية ويقتربا من العودة لقائمة مباريات الأهلي الرسمية.