شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. عبور الإسماعيلي بالكأس ومواجهة مرتقبة في ربع النهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 15 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الأبيض يعبر الإسماعيلي في كأس مصر



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، في إقصاء النادي الإسماعيلي من بطولة كأس مصر.

وفاز الفارس الأبيض ضد الدراويش، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.



أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يواجه المصري بربع نهائي الكأس



يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، فى دور ربع نهائى بطولة كأس مصر، بعدما تخطي عقبة الإسماعيلي، وحقق الفوز عليه بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك في مواصلة مشواره بمسابقة كأس مصر، خاصةً أن الفريق هو حامل اللقب في النسخة الماضية على حساب الأهلي الغريم التقليدي.



أخبار الزمالك اليوم.. أول تعليق من فيريرا بعد عبور الإسماعيلي في الكأس

أعرب البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على نظيره النادي الإسماعيلي، والتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، عقب تخطي الدراويش بهدف نظيف في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وأكد فيريرا، أن الزمالك حقق الفوز ولعب بجماعية، والإسماعيلي فريق جيد جدًا، ومن أفضل الفرق في مسابقة الدوري التي شاهدها في الفترة الأخيرة".