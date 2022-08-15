شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والإسماعيلي بفوز الزمالك بهدف دون رد في إطار دور الستة عشر من فعاليات بطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأثنين الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجارى.

الزمالك والإسماعيلي

وكان الزمالك قد سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد لمس الكرة باهر المحمدي ليحتسبها الحكم محمد عادل ويسجلها زيزو في الدقيقة 21 من المباراة.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب الإسماعيلي بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى مجريات المباراة ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

تشكيل المباراة

وكان الزمالك قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة- محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - حازم إمام - إمام عاشور

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "اوباما"

بينما جاءت تشكيل الإسماعيلي الرسمي على النحو التالي: