تطوير «مهني» صيفي لشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

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وأوضحت مساعدة المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية «بنات» منال اللهيبي أن البرنامج يهدف لرفع مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال تطوير مهارات شاغلات التعليم وتأهيلهن وتطويرهن بصورة مستمرة، استجابة للاحتياجات التدريبية المختلفة، ولتوفير فرص تدريبية متنوعة، وطرح العديد من البرامج التدريبية المتنوعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم جدة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي «بنات» لشاغلي الوظائف التعليمية، الذي سينفذ عن بعد في مركزي التدريب الأول والثاني بجدة، وكذلك في رابغ وخليص، بمشاركة 500 متدربة، ويستمر لمدة أسبوعين.وأوضحت مساعدة المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية «بنات» منال اللهيبي أن البرنامج يهدف لرفع مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال تطوير مهارات شاغلات التعليم وتأهيلهن وتطويرهن بصورة مستمرة، استجابة للاحتياجات التدريبية المختلفة، ولتوفير فرص تدريبية متنوعة، وطرح العديد من البرامج التدريبية المتنوعة.

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