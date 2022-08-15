الصحة: 4 طرق لوقاية الأطفال من الغرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الصحة 4 طرق للوقاية من غرق الأطفال، مؤكدة أن الغرق هو ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن 1 إلى 4 أعوام هي أعمار الأطفال في أعلى معدلات الغرق في العالم تليها فئة الأطفال بين 5 إلى 9 أعوام.

وأضافت أن الأكثر عرضة لحوادث الغرق هم الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة وأحواض السباحة.

ولسلامة أطفالك أثناء السباحة دائما ما ينبه الدفاع المدني على اتباع متطلبات الأمن والسلامة والتي تساعد في الحد من أخطار المسابح ومن أهمها (عدم المغامرة في السباحة لمن لا يجيدها والتدرب على السباحة عند مدربين مختصين - الإشراف على الأطفال أثناء السباحة - منع الأطفال من التدافع أو القفز على الأخرين - على الكبار التدرب على عمليات الإنقاذ).

ودائما ما يؤكد الدفاع المدني على توفر متطلبات السلامة في أحواض السباحة و منها (الخطاف، أطواق النجاة، الحبال، وضع مقابض يدوية حول المسبح)، مع أهمية تركيب جهاز إنذار المسابح وهو جهاز يعمل على تنبيه أولياء الأمور عند سقوط جسم في حوض السباحة عن طريق مجسات الكترونية ذكية ذات جودة عالية تستشعر بسهولة الحركة في الماء.

طرق الوقاية من الغرق

