استحداث نموذج سعودي عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات للخمس المقبلة (2023 - 2027)، وتهدف إلى تطوير وضمان الجودة وضبطها في قطاع التعليم والتدريب، سعيا للوصول إلى نموذج سعودي للجودة في التعليم والتدريب رائد عالميا وعالي الأثر، يسهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، من خلال عمل الهيئة مع جميع الجهات الوطنية ذات الصلة لضمان ومراقبة الجودة في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة، ورفع جودة مخرجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتضمنت المجالات الاستراتيجية الطلاب والمتدربين ونواتج التعلم والممارسين ومؤسسات وبرامج ومنظومة التعليم والتدريب والقدرات الداخلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد السبتي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة وتمكينها للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب، خدمة للاقتصاد والتنمية الوطنية، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة بحيث يكون اعتمادا عالي الأثر، ويقلل الجهد على الجامعات ويرفع أداءها، ويهدف إلى تحسين المخرجات وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل من خلال برنامج «جاهزية»؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والتصنيف الوطني للجامعات، والإطار العام للتقويم والتميز المدرسي، كما استعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى، واتخذ القرارات والتوصيات ذات العلاقة.

الأهداف الاستراتيجية للخطة:







تحسين نتائج تعلم الطلاب وأدائهم من خلال معايير المناهج الحديثة والتقييمات.



تعزيز تميز وجودة محترفي التعليم والتدريب بوضع معايير أعلى ومنح التراخيص.



دفع وتيرة التميز في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب.



إجراء عمليات المراجعة والتقييم والاعتماد الفعالة.



إرساء ثقافة التحسين المستمر لمنظومة التعليم والتدريب.



تقديم المشورة القائمة على البيانات لدعم صناعة القرار الوطني.



تطوير وتعزيز القدرات الداخلية للهيئة.



تضمنت عددا من المبادرات والمشاريع، ومؤشرات الأداء.



معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة: