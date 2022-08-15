رفع الطاقة الاستيعابية بالكليات التقنية إلى 45 ألف متدرب

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وأكد اجتماع عقد أمس بالمؤسسة، بحضور نائب المحافظ للتدريب والنائب المساعد والمشرف على الكليات التقنية للبنات ومديري عموم المناطق والعمداء والعميدات، لمناقشة إجراءات القبول والاستعدادات والجاهزية للعام التدريبي 1444هـ وبرامج التهيئة للمتدربين والمتدربات الجدد، أهمية استثمار دعم القيادة الرشيدة في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب التقني والمهني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد برفع الطاقة الاستيعابية إلى 45 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، حيث بلغ عدد المقبولين خلال الفصل التدريبي الأول أكثر من 34 ألف متدرب ومتدربة.وأكد اجتماع عقد أمس بالمؤسسة، بحضور نائب المحافظ للتدريب والنائب المساعد والمشرف على الكليات التقنية للبنات ومديري عموم المناطق والعمداء والعميدات، لمناقشة إجراءات القبول والاستعدادات والجاهزية للعام التدريبي 1444هـ وبرامج التهيئة للمتدربين والمتدربات الجدد، أهمية استثمار دعم القيادة الرشيدة في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب التقني والمهني.

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