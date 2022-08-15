محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أغلقت أسعار النفط منخفضة بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال جددت المخاوف حيال ركود عالمي من المتوقع أن يقلص الطلب على الوقود.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 3.05 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 95.10 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.5 بالمئة يوم الجمعة.
أخبار قد تهمك
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.68 دولار، أو 2.9 بالمئة، إلى 89.41 دولار للبرميل بعد هبوطها 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.
والعقود الآجلة للخامين القياسيين كليهما قريبة من أدنى مستوياتهما منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، بينما لامست عقود الخام الأميركي أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير.
وخفض البنك المركزي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أسعار الإقراض لإحياء الطلب بينما أظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطأ على غير المتوقع في يوليو مع تضرر نشاط المصانع ومبيعات التجزئة من سياسة بكين لاحتواء كوفيد-19 وأزمة عقارية.
وتراجع إنتاج مصافي التكرير في البلاد إلى 12.53 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى منذ مارس 2020، حسبما أظهرت بيانات حكومية.
وخفض بنك آي إن جي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2022 إلى 4.0 بالمئة من تقدير سابق قدره 4.4 بالمئة وقال إن خفضا آخر للتوقعات محتمل.
وتضررت أسعار النفط أيضا من صعود مؤشر الدولار.
والنفط مسعر بالدولار الأميركي، ولهذا فإن صعود العملة الخضراء يجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتترقب السوق أيضا المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015. وقال محللون إن المعروض من الخام قد يرتفع إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرضا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يزيل العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
قد يهمك أيضاً :-
- أسعار العملات والنفط والذهب اليوم الاثنين
- جامعة الملك خالد تقفز 200 مركز في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية 2022
- كيف يمكن للأهل تشخيص الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد؟.. استشاري يوضح
- البحرين بالمركز السابع بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة
- السردي: سعداء بالبرونز ونطمح للذهب
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يهبط بعد بيانات اقتصادية صينية ضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.