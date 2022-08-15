أسعار العملات والنفط والذهب اليوم الاثنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.العملات اليوم:
وفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.15 .
اليورو 0.98.
الجنيه الإسترليني 0.82.
اليوان الصيني 6.77.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب اليوم 1798.3 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 20.28 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 932.9 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2153.66 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 94.91 دولارًا أمريكياً.
ايمكس خفيف 89.13 دولارًا.
نفط الغاز 1014.75 دولارًا.
الغاز الطبيعي 8.87 دولارات.
غاز البروبان 5238 دولارًا.
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