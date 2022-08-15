أسعار العملات والنفط والذهب اليوم الاثنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

العملات اليوم:

وفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.15 .

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.82.

اليوان الصيني 6.77.

أسعار الذهب اليوم:

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب اليوم 1798.3 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 20.28 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 932.9 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2153.66 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 94.91 دولارًا أمريكياً.

ايمكس خفيف 89.13 دولارًا.

نفط الغاز 1014.75 دولارًا.

الغاز الطبيعي 8.87 دولارات.

غاز البروبان 5238 دولارًا.