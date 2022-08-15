جامعة الملك خالد تقفز 200 مركز في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تقدمت اليوم جامعة الملك خالد 200 مركز في تصنيف شنغهاي (Shanghai Ranking) للجامعات العالمية 2022، حيث حصلت على المركز 601 على مستوى العالم.

ويقوم تصنيف شنغهاي على نشر نتائج أفضل 1000 جامعة عالمية سنوياً، باستخدام 4 معايير تتمثل في جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، والمخرجات البحثية، وكذلك الأداء مقارنة بحجم المؤسسة.

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وأوضح المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري أن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات، تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل، أو ميداليات عالمية في بعض التخصصات الأكاديمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية في بعض التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قاعدة بيانات Thomson Scientific، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة (Nature & Science)، وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي SSIE ودليل النشر للعلوم الاجتماعية SSCI.