محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
قال الدكتور نادر الرحيلي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بالتوحيد، يجب على الأسرة أن تتابعها جيدا.
وبين خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي” المعروض عبر قناة السعودية، أن أبرز الأعراض تتمثل في أن يكون الطفل مختلفا عن الآخرين، خصوصا في مسألة التواصل الاجتماعي.
وأشار أنه ليس بالضرورة أن ينعزل الطفل بشكل عام عن المجتمع من حوله، مؤكدًا ضرورة عرضه على طبيب مختص حال ملاحظة ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكن للأهل تشخيص الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد؟.. استشاري يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.