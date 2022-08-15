كيف يمكن للأهل تشخيص الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد؟.. استشاري يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قال الدكتور نادر الرحيلي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بالتوحيد، يجب على الأسرة أن تتابعها جيدا.

وبين خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي” المعروض عبر قناة السعودية، أن أبرز الأعراض تتمثل في أن يكون الطفل مختلفا عن الآخرين، خصوصا في مسألة التواصل الاجتماعي.

وأشار أنه ليس بالضرورة أن ينعزل الطفل بشكل عام عن المجتمع من حوله، مؤكدًا ضرورة عرضه على طبيب مختص حال ملاحظة ذلك.