السردي: سعداء بالبرونز ونطمح للذهب

محمد بن مسعود - الدمام - عبر أمين سر الاتحاد البحريني للجودو حاكم السردي عن سعادته بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية من قبل اللاعب رمضان كوزاكوف في وزن 66 كغ والتي تعتبر بداية الحصاد للعبة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وأضاف: «لقد كنا نتطلع لتحقيق الميدالية الذهبية ولكن قدر الله وما شاء فعل.. اللاعب قدم كل ما لديه ولم يتمكن من تحقيق المركز الأول ونطمح في تحقيق نتائج أفضل من قبل اللاعبان أسكيربي جيربيكوف وأزمات».

وأشاد السردي بحضور ودعم رئيس وفد مملكة البحرين بالدورة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد البحريني للجودو د. فيصل خالد كانو من خلال تواجده الميداني ودعمه المتواصل للاعبين واللاعبات في جميع الرياضات، متمنيا لمنتخب الرماية والجودو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لرفع حصيلة مملكة البحرين من الميداليات الملونة.

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