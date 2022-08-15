البحرين بالمركز السابع بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت مملكة البحرين حصيلتها الإجمالية إلى 22 ميدالية ملونة لتتخطى رقم النسخة السابقة التي أقيمت في مدينة باكو الأذربيجانية عام 2017 بعدما حققت البحرين 21 ميدالية، وبذلك يصبح بحوزة البحرين 9 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

ولازالت مملكة البحرين حتى كتابة هذه السطور في المركز السابع من بين 56 دولة إسلامية مشاركة وهي الأولى عربيا متقدمة على المغرب بفارق الميداليات الفضية، فيما تتصدر تركيا الترتيب العام بحصولها على 209 ميداليات بينها 80 ذهبية، وإيران 105 ميداليات بينها 36 ذهبية، وأوزبكستان الثالثة بحصولها على 94 ميدالية بينها 33 ذهبية.

ومع تبقي ثلاثة أيام على انطلاق الدورة، فإن الترتيب ربما يطرأ عليه بعض التغيير بالنسبة للعشرة الأوائل.

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