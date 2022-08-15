برونزية للجودو لرمضان كوزاكوف

محمد بن مسعود - الدمام - كسب اللاعب رمضان كوزاكاوف المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الجودو لوزن 66 كغ.

وكان رمضان قد فاز على لاعب جزائري في الدور الثاني ثم تغلب على لاعب تركمانستاني في الدور الثالث قبل أن يخسر من لاعب أوزبكي في نصف النهائي وخاض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وتغلب على لاعب كازاخستاني لينال البرونزية.

وشهد المواجهة رئيس وفد مملكة البحرين عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية د. فيصل خالد كانو الذي تابع مواجهات اللاعب وآزره منذ بداية الأدوار الأولى حتى وصوله لنصف النهائي.

هذا وقد أجريت بعد المباراة النهائية مراسم تتويج مسابقة الجودو لوزن 66 كغ.

وتستمر منافسات اليوم الثاني للجودو عندما يلتقي اللاعب أسكيربي جيربيكوف منافسات وزن 81 كغ (الدور الأول) الساعة 11:00 صباحا، وبعدها مواجهة أزمات بوزن 100 كغ.

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