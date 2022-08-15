ميداليتان برونزيتان للبحرين في الرماية والجودو بألعاب التضامن الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - قونية – حسن علي:

أهدت الرامية مريم حساني مملكة البحرين المركز الثالث والميدالية البرونزية بمسابقة الشوزن «سكيت» بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 أغسطس الجاري ليفوز منتخب الرماية بأول ميدالية ملونة في الدورة.

واستطاعت حساني أن تكسب البرونزية بعدما تأهلت مع اللاعبة الأذربيجانية والتركية إلى النهائي يوم الإثنين 15 أغسطس 2022 لتنجح في خطف المركز الثالث بـ26 نقطة وتحقق ثاني ميدالية ملونة لها في تاريخ مشاركاتها بالدورة بعدما حققت ذهبية الزوجي المختلط مع اللاعب حسن ماجد في نسخة باكو 2017.

ومن المؤمل أن تخوض اللاعبة مريم حساني منافسات الزوجي المختلط اليوم الثلاثاء 16 أغسطس مع اللاعب تمار الوطى.

هذا وأسفرت باقي نتائج مسابقة الرماية لسلاح الشوزن «سكيت» في مسابقة فردي السيدات عن تحقيق اللاعبة لطيفة الناجم في الجولة الأولى (23 طلقة)، والجولة الثانية (18 طلقة)، والجولة الثالثة (20 طلقة)، والجولة الرابعة (19 طلقة)، والجولة الخامسة (22 طلقة) من أصل 25 لتجمع في رصيدها 102 نقطة.

أما اللاعبة مريم رمضان فقد حققت في الجولة الأولى (21 طلقة)، والثانية (21 طلقة) والثالثة (22 طلقة)، والرابعة (23 طلقة)، والرابعة (24 طلقة) من أصل 25 لتجمع في رصيدها 111 نقطة.

أما الرامي تمار الوطى فقد أحرز في الجولة الأولى (24 طلقة) والثانية (23 طلقة)، والثالثة (22 طلقة) والرابعة (22 طلقة)، والخامسة (24 طلقة) من أصل 25 ليجمع في رصيده 115 نقطة.

ولم تتمكن الراميتان لطيفة الناجم ومريم رمضان والرامي تمار الوطى من بلوغ النهائي.