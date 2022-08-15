حساني: سعيدة بالبرونزية

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت لاعبة منتخبنا الوطني للرماية مريم حساني عن سعادتها البالغة بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية والتي تحققت بعد جهد كبير ومثابرة ومنافسة قوية بين المشاركات.

وأضافت: «كما شاهد الجميع فإن المنافسة كانت محتدمة، ولقد تأهلت 8 لاعبات إلى الدور النهائي تم توزيعهن على مجموعتين بواقع أربع لاعبات في كل مجموعة، ولقد وقعت مع أربع لاعبات هن الأقوى وفقا للنقاط، ومع ذلك تمكنت من التأهل عن المجموعة وبلوغ النهائي بجدارة، وأحمد الله على تلك النتيجة».

وأضافت: «بالتأكيد كنت أطمح إلى المركز الأول أو الثاني ولكنني لم أوفق.. المنافسة كانت قوية ومستوى البطولة مرتفع، وإنني راضية على ما تحقق وأتمنى التعويض في مسابقة الفرق المختلطة في حال تم اختياري للعب».

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