العدد 12183 الثلاثاء 16 أغسطس 2022 الموافق 18 محرم 1444
قدّم الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على مبادرة سموه المخصصة للفئات العمرية تحت مسمى دوري خالد بن حمد لجيل الذهب.
وأكد رئيس نادي المحرق على أن هذه المبادرة المتميزة التي تبناها سموه تأتي استمرارًا للمبادرات التي أطلقها سموه والتي تهدف لتطوير الرياضة البحرينية والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها في مختلف الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل استشرافا لمستقبل الرياضة البحرينية التي تحظى بكامل الدعم والمساندة والمؤازرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وبمتابعة دائمة من صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وشدّد رئيس نادي المحرق على أن مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المخصصة للفئات العمرية سوف تدعم جهود الأندية في اكتشاف المواهب وصقلها من أجل بناء قاعدة قوية وسليمة قادرة على استمرار راية التحدي ومواصلة الإنجازات المشرفة للرياضة البحرينية.
وأشار رئيس نادي المحرق الى أن النادي داعما لإنجاح هذه المبادرة من خلال ما يملكه من قاعدة عريضة في مدرسة كرة القدم والفئات السنية والتي يشرف عليها كوادر بحرينية من لاعبين سابقين أسهموا بعطاءهم كلاعبين واستمروا بالعطاء كمدربين بعد اعتزال اللعب وما يزيدنا اعتزازًا وفخرًا بأن النادي كان وما زال وسيبقى بإذن رفدًا أساسيًا للمنتخبات الوطنية.
قد يهمك أيضاً :-
- حساني: سعيدة بالبرونزية
- ميداليتان برونزيتان للبحرين في الرماية والجودو بألعاب التضامن الإسلامي
- إطلاق هاشتاق #موفق_يالأحمر لدعم «أحمر شباب الطائرة» آسيويًا
- إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب طولكرم
- اخبار الخليج - أمريكا تقول إنها ستقدم وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق إيران النووي
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن علي يشيد بمبادرة خالد بن حمد المخصصة للفئات العمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.