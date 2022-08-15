نيوم: استمرار فرص تمويل المشاريع الصغيرة للسيدات لتطويرها

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أعلنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن استمرار إتاحة الفرصة لتمويل المشاريع الصغيرة الخاصة للسيدات؛ لتطويرها بالتعاون مع مركز “جنى” في تبوك.

وأوضحت أن المشروع سيقدم للنساء الخدمات الإقراضية والتدريبية التي تساعدهن على إطلاق مشاريعهن التجارية الخاصة.

وأشار إلى أنه سيرسخ ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات؛ مما يسهم في تمكين السيدات من خلال مشاريع فعالة تحقق الدخل وتساهم في تنمية الاقتصاد السعودي.

وكشفت بأنها دعمت 133 سيدة بإجمالي 3.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

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Source akhbaar24

