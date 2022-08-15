تسعى “هيئة الطرق” لجعله نموذجاً لمختلف طرق المملكة.. الطريق النموذجي بحائل صمم بمعايير عالمية

︎

.



يُعد الطريق الذي دشنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز يوم الاثنين الماضي، الواقع بطريق حائل القصيم السريع، نموذجاً يحتذى به في مختلف طرق المملكة، ومتوافقاً مع أفضل المعايير العالمية لإنشاء وصيانة الطرق.

ودُشن المشروع البالغ طوله 15.8 كم بعد تنفيذ حزمة من الأعمال التطويرية عليه، مثل: رصف طبقات الأسفلت، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جوانب الطريق، وتحسين مناطق الدخول والخروج لمناطق الرعي، وتحسين المواقف الجانبية للشاحنات، وتركيب عدد من اللوحات التحذيرية والإرشادية.

كما شملت حزمة الأعمال تركيب حواجز معدنية على جوانب الطريق، وعمل الدهانات الأرضية، وتركيب العلامات الأرضية “عيون القطط”، وتحسين نهايات الطريق، بالإضافة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات العلوية.

ويعد هذا الطريق أحد مشاريع الطرق النموذجية التي عملت عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً؛ بهدف تطوير قطاع الطرق بالمملكة، والارتقاء بمؤشر جودته وتحسين الخدمات المقدمة، والالتزام بمستوى رفيع من معايير الجودة والسلامة في تنفيذ وصيانة الطرق؛ بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق.

وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المتمثلة بخفض معدل وفيات الحوادث، وتحسين مؤشر جودة الطرق بالمملكة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

