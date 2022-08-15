استاد لوسيل يحصل على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة

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منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد”، استاد لوسيل، أحد استادات كأس العالم FIFA قطر 2022، شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس”، من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة البناء، تقديراً للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميم وبناء الصرح المعماري، الذي سيشهد نهائي المونديال في ديسمبر المقبل.

وشهد حفل تسليم الشهادتين في الاستاد اليوم حضور عدد من مسؤولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، من بينهم غانم الكواري، نائب المدير العام للخدمات الفنية، وبدور المير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة، وجاسم الجيدة، مدير الاتصال في إدارة الاستدامة.

ومن المقرر أن يستضيف الاستاد الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع مباراتي افتتاح وختام كاس العالم 2022 بقطر.





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Source akhbaar24

