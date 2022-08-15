ارتفاع الحرارة يحول حديقة هايد بارك في لندن إلى صحراء.. فيديو

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المناطق_وكالات

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي، كيف حول ارتفاع درجات الحرارة حديقة الهايد بارك في لندن، إلى أرض جرداء بدون خضرة.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف اختفى العشب الأخضر الذي كان يزين الحديقة اللندنية، والتي تعد من أهم وأجمل حدائق العالم.

فيما كشف عمدة لندن صادق خان، أنه تم حصر ما لا يقل عن 41 منشأة في لندن، قد احترقت بسبب موجة الحر التي تجتاح المملكة المتحدة.

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