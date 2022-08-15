حكام كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يختتمون معسكر صربيا

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اختتم حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الاثنين معسكرهم الخارجي والذي أقيم في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 3-15 أغسطس الجاري بمشاركة 66 حكمًا.

واشتمل المعسكر التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، حيث تضمنت الفترة الصباحية تدريبات لياقية ومحاضرات نظرية قدمها نخبة من المحاضرين الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما تنوعت المحاضرات النظرية بين حصصٍ عن تعديلات قانون كرة القدم الجديد، ومراجعات لأبرز حالات الموسم الماضي، وتوجيهات عن الموسم الجديد.

وشهدت الفترة المسائية تمارين على بعض الحالات التحكيمية الميدانية، وتطبيقات عملية على تقنية الفيديو المساعد VAR.

من جانبه قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو إن الهدف من هذا المعسكر تجهيز الحكام للموسم الجديد، حيث خاض الحكام أسبوعين من التدريب حتى يكونوا في أتم جاهزية قبل انطلاق الموسم في 25 أغسطس الجاري.

وأضاف نافارو: “عمدنا خلال المعسكر على الاستعانة بمحاضرين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم لعقد محاضرات نظرية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعسكر”

يذكر أن الحكام أداروا خلال فترة المعسكر 15 مباراة ودية شارك فيها 30 طاقم تحكيمي تم التبديل بينهم بين أشواط المباريات.



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Source akhbaar24

