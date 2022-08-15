تسليم 388 ألف مقرر وحقيبة للمدارس في مكة

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وقالت الإدارة «إن العمل لإكمال التجهيزات المدرسية يمضي وفق خطة جدولة لضمان وصول كل المستلزمات قبل بداية العام الدراسي الجديد لكافة المدارس حيث تم تحديث مقاعد وطاولات الطلبة لـ 5064 طالبا وطالبة بمختلف مراحل التعليم العام من خلال تأمين1687 مقعدا وطاولة فئة أ و1687 مقعدا وطاولة فئة ب و1687 مقعدا وطاولة طالب فئة ج».وأشارت إلى أنه تم استحداث 5 مختبرات جديدة مكتملة التجهيزات سيتم تركيبها خلال الأسبوع الجاري لـ 5 مدارس مع إدراج 40 آلة تصوير جديدة لـ 40 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل التعليمية و300 سبورة بورسلان حائطية لـ 300 حجرة دراسية جديدة ضمن خطتها لتطوير البيئة المدرسية داخل المدارس.
التجهيزات المدرسية:
- 317,791 مقررا تم تسليمها
- 35 ألف حقيبة مدرسية
- 5064 مقعدا تم تحديثها
- 5061 مقعدا وطاولة
- 300 سبورة بورسلان
- 300 حجرة دراسية جديدة
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