شكرا لقرائتكم خبر تسليم 388 ألف مقرر وحقيبة للمدارس في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكلمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية والأهلية، حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بتسليم 317791 مقررا دراسيا لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة فيما خصصت نحو 35 ألف حقيبة لمسار الصف الأول الثانوي ضمن مسارات السنة الأولى المشتركة، بينما خصصت للمسار العام نحو 36 حقيبة.

وقالت الإدارة «إن العمل لإكمال التجهيزات المدرسية يمضي وفق خطة جدولة لضمان وصول كل المستلزمات قبل بداية العام الدراسي الجديد لكافة المدارس حيث تم تحديث مقاعد وطاولات الطلبة لـ 5064 طالبا وطالبة بمختلف مراحل التعليم العام من خلال تأمين1687 مقعدا وطاولة فئة أ و1687 مقعدا وطاولة فئة ب و1687 مقعدا وطاولة طالب فئة ج».

وأشارت إلى أنه تم استحداث 5 مختبرات جديدة مكتملة التجهيزات سيتم تركيبها خلال الأسبوع الجاري لـ 5 مدارس مع إدراج 40 آلة تصوير جديدة لـ 40 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل التعليمية و300 سبورة بورسلان حائطية لـ 300 حجرة دراسية جديدة ضمن خطتها لتطوير البيئة المدرسية داخل المدارس.

التجهيزات المدرسية:

