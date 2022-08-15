5 محاور تغطي المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن محاور المنتدى الذي يناقش المتغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية المتسارعة، وآفاق تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، تحت شعار (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية)، والمنعقد يومي الأربعاء والخميس 9 و10 نوفمبر 2022 في مدينة الرياض.

وتأتي نسخة هذا العام بمشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية حول العالم، تأكيدا على موقع المملكة الريادي عالميا في دعم الجهود الدولية؛ وتوحيد المساعي المشتركة، على صعيد بحث القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بالفضاء السيبراني.

ويتزامن موعد انعقاد المنتدى مع ما يشهده العالم اليوم من زيادة في نسب التهديدات السيبرانية؛ مما يحتم مضاعفة الجهود لحماية الفضاء السيبراني، لاسيما في ظل تسارع توظيف إمكانات التقنية عالمياً في السنوات القليلة الماضية.

وسوف تناقش جلسات المنتدى 5 محاور رئيسة، تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات بهدف دفع عجلة التطور في القطاع، وتعزيز التكاتف والشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة حول العالم. وكشف المنتدى أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات التسجيل لحضور المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وكذلك أسماء المتحدثين محلياً ودولياً.

محاور المنتدى:







المحور الأول



(آفاق التغيير في المشهد السيبراني)

تهديدات الأمن السيبراني الراهنة والمستقبلية

كيفية تسخير التقنيات بوصفها حلولا آمنة







المحور الثاني



(الاقتصادات السيبرانية)

مجالات الاستفادة من قوى السوق والبرامج التحفيزية

الحوكمة الاقتصادية في تشكيل الفضاء السيبراني.







المحور الثالث



(التطور الجيوسيبراني)

الترتيبات السيبرانية العالمية المتغيرة باستمرار

أبعاد موضوعات التطور في مجال النظام الدولي







المحور الرابع



(مستقبل العمل السيبراني)

سبل استقطاب الكفاءات وتنميتها والحفاظ عليها

فهم التحديات وتوفير الحوافز الملائمة







المحور الخامس



(الأمن السيبراني للجميع)

البحث في حلول عملية لسد الفجوة السيبرانية عالميا

ضمان تحقيق الأمن السيبراني لجميع المجتمعات