شكرا لقرائتكم خبر الحازمي: إعلان رسوم النقل العام بمدينة مكة قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أنه ومنذ انطلاق مراحل التشغيل التجريبي يوم 15 فبراير 2022م وحتى الآن كانت الخدمة مجانية، وتم نقل نحو 6 ملايين راكب، وأنهم كانوا حريصين على أن تكون الخدمة، بما أنها تجريبية، مجانا حتى تحظى بأكبر عدد من الركاب بغرض نشر ثقافة الترحيل والتنقل داخل أحياء مكة بالحافلات، علما أن هذه أول شبكة متكاملة للنقل بالمملكة بهذه المواصفات.وأوضح أن الدولة منذ انطلاق مشروع حافلات مكة كانت حريصة على الخدمة في هذه الفترة بالمجان، لقياس جودة الخدمة ورضا المستخدمين، وأن القائمين على المشروع حريصون على عدم تقديم خدمة بمقابل مادي حتى تنال رضا الناس.
وأضاف أن المشروع غطى حتى الآن 9 مسارات بمكة المكرمة إضافة إلى مسارات المشاعر المقدسة، وسيعلن عن 13 مسارا في المرحلة المقبلة إضافة إلى النقل الترددي، وذلك في إطار السعي الحثيث لتغطية المشروع لجميع أحياء وطرق مكة المكرمة.
وأضاف أن انطباعات المستخدمين تشير حتى الآن إلى مدى رضاهم التام عن الخدمة التي ظلت تقدمها حافلات مكة خلال الأشهر الماضية، وأن الخدمة حظيت حتى الآن برضا عال جدا من المواطنين والمقيمين والمعتمرين وحتى الحجاج الذين تشرفنا بخدمتهم في موسم حج عام 1443هـ.
مشروع النقل العام بمكة
- التشغيل التجريبي بدأ 15 فبراير 2022
- تم نقل 6 ملايين راكب حتى الآن
- المشروع يغطي 9 مسارات حتى الآن
- إضافة 13 مسارا جديدا في الفترة المقبلة
- النقل الترددي سيضاف للمشروع
- الخدمة حظيت بمستوى عال من الرضا
كانت هذه تفاصيل خبر الحازمي: إعلان رسوم النقل العام بمدينة مكة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.