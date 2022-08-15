شكرا لقرائتكم خبر الحازمي: إعلان رسوم النقل العام بمدينة مكة قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير تخطيط النقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ريان الحازمي، أنه وفور انتهاء المرحلة التجريبية التي وضعت لها معايير محددة سيعلن عن نقل سكان مكة المكرمة وزوار ومعتمري بيت الله الحرام عبر مشروع حافلات مكة برسوم. وقال إنه سيعلن قريبا جدا عن رسوم النقل العام لمدينة مكة.

وأشار إلى أنه ومنذ انطلاق مراحل التشغيل التجريبي يوم 15 فبراير 2022م وحتى الآن كانت الخدمة مجانية، وتم نقل نحو 6 ملايين راكب، وأنهم كانوا حريصين على أن تكون الخدمة، بما أنها تجريبية، مجانا حتى تحظى بأكبر عدد من الركاب بغرض نشر ثقافة الترحيل والتنقل داخل أحياء مكة بالحافلات، علما أن هذه أول شبكة متكاملة للنقل بالمملكة بهذه المواصفات.

وأوضح أن الدولة منذ انطلاق مشروع حافلات مكة كانت حريصة على الخدمة في هذه الفترة بالمجان، لقياس جودة الخدمة ورضا المستخدمين، وأن القائمين على المشروع حريصون على عدم تقديم خدمة بمقابل مادي حتى تنال رضا الناس.

وأضاف أن المشروع غطى حتى الآن 9 مسارات بمكة المكرمة إضافة إلى مسارات المشاعر المقدسة، وسيعلن عن 13 مسارا في المرحلة المقبلة إضافة إلى النقل الترددي، وذلك في إطار السعي الحثيث لتغطية المشروع لجميع أحياء وطرق مكة المكرمة.

وأضاف أن انطباعات المستخدمين تشير حتى الآن إلى مدى رضاهم التام عن الخدمة التي ظلت تقدمها حافلات مكة خلال الأشهر الماضية، وأن الخدمة حظيت حتى الآن برضا عال جدا من المواطنين والمقيمين والمعتمرين وحتى الحجاج الذين تشرفنا بخدمتهم في موسم حج عام 1443هـ.

مشروع النقل العام بمكة

