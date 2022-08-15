5 طرق للوقاية من ضغط الأذن في الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفاع الطائرة عن الأرض أحيانا يسبب شعورا مزعجا في الأذن، وهو إزعاج موقت في الأذن أثناء رحلة الطيران. ويحدث ذلك بسبب التغير السريع في الارتفاع الجوي، مما يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة، حسبما أكدت وزارة الصحة التي حددت 5 طرق للتخلص منه.

وبحسب الوزارة فإن هناك 3 أعراض لضغط الأذن بسبب الارتفاع الجوي داخل الطائرة، هي انسداد وطنين في الأذن، بالإضافة إلى حدوث انزعاج أو ألم عميق داخل الأذن، وأخيرا حدوث شعور بالدوار بسبب هذا الضغط.

ويحدث التهاب الأذن الجوي عندما لا يتوافق مستوى الضغط الجوي داخل الأذن الوسطى مع مستوى الضغط الجوي في البيئة المحيطة؛ مما يمنع طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) من الاهتزاز بطريقة طبيعية.

مسار ضيق يطلق عليه اسم قناة إستاكيوس، والتي تتصل بالأذن الوسطى وتضبط ضغط الهواء. وإذا استمر الشعور بالانزعاج أو الانسداد أو السمع المكتوم لأكثر من بضعة أيام، أو إذا كان لديك مؤشرات مرض أو أعراض حادة، فاتصل بطبيبك.

طرق الوقاية من ضغط الأذن:







التثاؤب المتكرر.



المضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط.



عدم السفر بالطائرة إذا كنت مصابا بالتهاب الجيوب الأنفية أو احتقان الأنف.



استخدام سدادات الأذن لتعمل على موازنة الضغط ببطء.



استخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بـ30 دقيقة على الأقل.



إذا كان الضغط شديدا يحدث التالي: