شكرا لقرائتكم خبر «مساعد الظل».. منصة لإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل وتهيئة الاحتياجات اللازمة لهم، تحقيقا لأهداف رؤية 2030.

وعبر برنامج «مساعد الظل» يتم توفير مدرب وظيفي مؤهل ومعتمد يعمل في إطار إدارة الموارد البشرية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التكيف مع بيئة العمل.

ومن أهم أهداف برنامج مساعد الظل زيادة أعداد وتوعية الوظائف الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أليات التواصل والتعاون بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين العاملين في كافة الجهات، وكذلك رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق الاندماج السلس للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، من خلال توفير أشخاص تم تدريبيهم بشكل احترافي على تطوير مهارات وقدرات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل.

وتوفر المنصة الالكترونية قناة تفاعلية رقمية، تجمع بين الباحثين عن العمل من مساعدي الظل المؤهلين والحاصلين على شهادة تدريب معتمدة، وأصحاب الأعمال الذين يوفرون فرص وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسساتهم ويحتاجون إلى دعم من مساعدي الظل لتطوير المهارات الوظيفية للموظفين من ذوي الإعاقة، أو تطوير حساسية تفاعل الموظفين من غير ذوي الإعاقة معهم. وفق مسارات متعددة.

كما تتيح المنصة تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير الموظفين من ذوي الإعاقة سعيا وراء تحقيق العدالة في الفرص والحق في العمل المتساوي والذي نصت عليه اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموجهات الخاصة بمنظمة العمل الدولية.

أبرز منجزات ومبادرات التمكين:







%12.2 نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في 2021.



1634 منشأة حاصلة على شهادة موائمة بنهاية 2021.



إصدار الدليل الإرشادي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.



توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الهيئة وجهات أخرى.



مسارات العمل:





العمل المرن أجر مقطوع ولساعات دوام محددة.



العمل الدائم بعقد مع أصحاب الأعمال.



العمل الحر غير المتفرغ بتعاقد مباشر مع الجهة.



المستهدفون من المنصة: