3 مشاريع تفوز في معسكر الابتكار بجامعة نورة

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وتم عرض المشاريع وتقييمها أمام لجنة التحكيم، والتي تتكون من خبراء ومختصين في المجال، وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول مشروع (Wrappe) على الاحتضان من معمل كود الرقمي في جامعة الأميرة نورة.المشاريع الفائزة
- المركز الأول
مشروع (nourahonline)، وهو عبارة عن خدمات طالب (عن بعد)
- المركز الثاني
مشروع (رصين)، وهو عبارة عن منصة واحدة تضم جميع احتياجات رواد الأعمال
- المركز الثالث
مشروع (عذق)، وهو عبارة عن أداة عملية وآمنة بوزن خفيف تساعد على قطف التمور
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