3 مشاريع تفوز في معسكر الابتكار بجامعة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفوز 3 مشاريع رائدة، اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن «معسكر مسار الابتكار» الذي استمر لمدة خمسة أيام واستهدف أصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الرائدة من طالبات ومنسوبي الجامعة.

وتم عرض المشاريع وتقييمها أمام لجنة التحكيم، والتي تتكون من خبراء ومختصين في المجال، وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول مشروع (Wrappe) على الاحتضان من معمل كود الرقمي في جامعة الأميرة نورة.

المشاريع الفائزة





المركز الأول







المركز الثاني







المركز الثالث



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