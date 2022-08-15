شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حريق كنيسة المنيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه».

فيما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية مصر العربية في الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وقال ولي العهد « تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».