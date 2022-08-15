النائب العام يوجه بالقبض على مطلق النار بالرشاش في مكان عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب أمرا بسرعة القبض على شخص أشهر سلاحا من نوع رشاش وأطلق النار بعشوائية في مكان عام في إحدى محافظات منطقة الرياض. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أصدر النائب العام، أمرا بسرعة القبض على المذكور، استنادا للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه. وبين أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقا لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، وفقا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية. وبين أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقا لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، وفقا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية. وأكد أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

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