إعادة تأهيل شوارع الطائف الرئيسة والفرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت أمانة الطائف، ممثلة بوكالة المشاريع، تأهيل وصيانة شبكة الشوارع الرئيسة والفرعية لرفع مستوى جودة الحياة بالأحياء، والقضاء على التشوهات البصرية من خلال دعم كل الخدمات البلدية ومعالجة الحفر والتشققات، حيث بلغ إجمالي أعمال السفلتة المنجزة أكثر من 166 ألف م2. وأكد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن هذه الأعمال تأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها وكالة المشاريع لتعزيز كفاءة الطرق ودعم السلامة المرورية وحل الاختناقات والازدحام، فيما تراعي الفرق الميدانية في تنفيذ الأعمال الكثافة والحركة المرورية والاهتمام بتعزيز وسائل السلامة، بما يسهم في التسهيل على قائدي المركبات.

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