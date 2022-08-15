بحث هاتفيا تعزيز التعاون مع رئيس وزراء باكستان

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وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وباكستان، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وباكستان، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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