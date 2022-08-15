ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

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تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، أمس، سفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديز.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وباكستان، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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