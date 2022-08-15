أمريكا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أنه إذا لم تقبل إيران بالعودة الكاملة للاتفاق النووي فسنكون جاهزين لسياسة العقوبات.
وأوضح متحدث «الخارجية الأمريكية»، في تصريحات صحفية، أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري خارج نطاق الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن بلاده ستسلم ردها على المقترح الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي لمنسق الشؤون الخارجية جوزيب بوريل.
وشدد على أن بلاده تتطلع إلى الرجوع الكامل والمتبادل للاتفاق النووي مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن سترفع العقوبات في حال التزام إيران بالاتفاق النووي.
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