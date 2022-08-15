عاجل.. بدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
بدأت قبل قليل مراسم غسل الكعبة المشرفة، حسبما أفادت الإخبارية في خبر عاجل.
على جانب آخر أتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
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وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/.
فيما تُقدم منصة “روح السعودية” تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: https://www.visitsaudi.com/ar.
كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.
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