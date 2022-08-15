بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن فعاليات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـمباراة ليفربول وكريستال بالاس، بمجرد انطلاقها.

ويستضيف ليفربول على ملعبه “الأنفيلد” منافسه كريستال بالاس، ويدخل الريدز مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز من أجل تحقيق انتصاره الأول في الدوري بعد تعادله في اللقاء الأول أمام فولهام بهدفين لمثلهما.

ليفربول مباشر

وكشفت صحيفة “الميرور” البريطانية عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق بأوراقه الرابحة المتاحة على أمل تحقيق الفوز.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنجليزي جو جوميز مدافع الريدز سيحصل أخيراً على فرصة اللعب بجانب الهولندي فيرجيل فان دايك بعد إصابة الفرنسي كوناتي، والكاميروني ماتيب.

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وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط : فابينيو، جوردان هندرسون، كارفاليو

خط الهجوم : محمد صلاح، دياز، داروين نونيز

ليفربول بث مباشر الآن

وسقط ليفربول في فخ التعادل خارج ملعبه في الجولة الأولى مع نظيره فولهام بنتيجة 2-2 في مباراة جاءت مثيرة وقوية وكشفت عن ثنائية قوية في هجوم ليفربول ممثلة في هدافه التاريخي في السنوات الأخيرة محمد صلاح والقناص الجديد الأوروجواياني داروين نونيز والذي ضمه فريق ليفربول من بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

ويعلق على أحداث اللقاء التونسي «عصام الشوالي»، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Premium 1.