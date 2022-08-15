أوروبا تتلقى صدمة جديدة بشأن أسعار الغاز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أفادت نتائج تعاملات بورصة لندن بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 10٪ لتتجاوز الـ2400 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي 9 أغسطس، انخفض سعر الغاز إلى أقل من 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ نهاية يوليو. أخبار قد تهمك

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