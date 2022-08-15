شكرا لقرائتكم خبر عن "عودة نجم الفريق".. بشرى سارة لجماهير الاتحاد قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بشري سارة قبل مواجهة العدالة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023.

بشرى سارة لجماهير الاتحاد قبل مواجهة العدالة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اقترب عبدالعزيز البيشي لاعب فريق اتحاد جدة من العودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق وذلك قبل مواجهة فريق العدالة في الجولة الأولى من فعاليات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وكان فريق اتحاد جدة قد اجرى معسكر إعدادي في النمسا وعاد إلى جدة السبت الماضي للاستعداد للموسم الكروى الجديد وبالتحديد يوم 25 أغسطس الجارى.

وبحسب صحيفة “الرياضية” أن اللاعب عبدالعزيز البيشي سوف يبدأ البرنامج التأهيلي له خلال ايام قليلة مقبلة، من أجل التمهيد للدخول إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وكان عبدالعزيز البيشي قد اجرى عملية تنظيف في الركبة وبالتحديد في مدينة الرياض في الشهر المنصرم، على أن يبدأ البرنامج التأهيلي رفقة نادي اتحاد جدة، ويرغب اللاعب في الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

اتحاد جدة ضد العدالة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة فريق العدالة في 26 أغسطس الجارى في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023.