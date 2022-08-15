شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عادل تاعرابت صفقة النصر الجديدة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقتربت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، من التعاقد مع المغربي عادل تاعرابت، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي.

النصر يقترب من ضم عادل تاعرابت

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي النصر السعودي، باتت قريبة من ضم اللاعب المغربي عادل تاعرابت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن رغبة إدارة نادي النصر السعودي، بضم اللاعب المغربي صاحب الـ33 عامًا، تأتي بناءً على رغبة من المدير الفني البرتغالي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

أرقام تاعرابت مع بنفيكا

وكان انتقل عادل تاعرابت إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي عام 2015، وخاض 138 مباراة،وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 16 آخرين، وينتهي عقده في يونيو 2023.

كيف كانت مسيرة عادل تاعرابت ؟

بدأ تاعرابت مسيرته في فريق الناشئين بنادي لانس الفرنسي، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي في الفترة من 2007 إلى 2014 ولعب في صفوف أندية توتنهام وكوينز بارك رينجرز وفولهام.

ولعب في صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة في عام 2014، ثم انضم إلى بنفيكا البرتغالي بشكل نهائي في 2015 وحتى الآن.

وخلال فترة تواجده مع بنفيكا، لعب لمدة موسم واحد معارًا إلى جنوى الإيطالي في 2017.