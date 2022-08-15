شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الموسم.. نجم عالمي على أعتاب نادي النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينوي فريق الكرة الأول بنادي النصر القيام بواحدة من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في مفاجأة مدوية للجماهير.

النصر يقترب من ضم عادل تاعرابت

وقال نبيل جيليت الصحفي الفرنسي المختص في أخبار الإنتقالات اليوم الأثنين أن عادل تاعرابت اللاعب المغربي المخضرم الذي يلعب في صفوف بنفيكا من العام 2015 لكن يبدو أن ناديه البرتغالي قد أخرجه من حساباته للموسم الجديد.

وكتب جيليت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عادل تاعرابت لم يعد مرغوبا فيه من قبل إدارة بنفيكا".

وأضاف:" اللاعب الدولي المغربي من المُنتظر أن ينضم لصفوف نادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وتعد تلك الخطوة مفاجئة بالنسبة للبعض خاصةً أن تاعرابت يمني النفس باللعب في فريق يضمن له المشاركة أساسيًا من أجل المنافسة على مكان أساسي له في مونديال فيفا قطر 2022 مع منتخب بلاده.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون صاحب الثلاثة وثلاثين عامًا أحدث الصفقات التي قام العالمي بإنتدابها خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن تم ضم العديد من الأسماء الكبرى على غرار الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.