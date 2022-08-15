شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فحص طبي لنجم الهلال لتحديد مدة غيابه عن الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اعلن فريق الكرة الأول بنادي الهلال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين خضوع واحد من أبرز نجوم الزعيم لفحوصات طبية من أجل تحديد موضع الإصابة التي تعرض لها للوقوف على مدة غيابه.

فحص طبي جديد لنجم الهلال لتحديد مدة غيابه

وقالت بعض المصادر الصحفية أن الكوري الجنوبي جانج هيون سو لاعب نادي الهلال سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لموضع الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ.

وسبق وأن تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته رفقة الزعيم في المواجهة الودية التي حقق فيها الفوز نوتنجهام الإنجليزي بنتيجة 6ـ1.

وأكدت صحيفة “ الرياضية ” أن اللاعب سيجري بعض الفحوصات الإضافية من أجل تحديد فترة العلاج والتأهيل بناء على توصيات الطبيب وحسم موعد عودته للمشاركة في التدريبات.

وأوضحت الصحيفة أن هيون سيغيب عن مواجهة الفريق الودية أمام نادي الشعلة التي تقام على ملعب مقر النادي في الجولة التحضيرية الأخيرة قبل إنطلاقة الموسم الجديد.