بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على محافظة الطائف.

وأظهر المقطع، المتداول أجواء ماطرة وتساقط للبرد على الطائف، عصر اليوم الإثنين، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطاً في سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.