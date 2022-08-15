تراجع ملحوظ في أسعار النفط .. والكشف عن سعر البرميل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة في المئة الاثنين على خلفية البيانات التي أظهرت بأن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كورونا وتدهور قطاع العقارات.
تراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 4,8 في المئة ليبلغ 93,46 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4,5 في المئة إلى 87,99 دولارا للبرميل.
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