أمين الشرقية ومدير جوازات المنطقة يناقشان أبرز خطط التعاون المشتركة بين القطاعين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عبد الرحمن بن صالح المفضي أمس أبرز المستجدات والتعاون المشترك بين الجهتين بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة في المنطقة للمواطن والمقيم عبر المنافذ للمسافرين، وما يرافقه من تطور مستمر في الإجراءات، لما تمثله المنافذ من أهمية في مرور دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، مؤكداً حرص الجهتين على تقديم أفضل الخدمات في المنطقة.

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