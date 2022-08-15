اخبار الخليج – قريباً الاعلان عن الفائزين بجائزة عبدالله بن علي كانو للاعلام التطوعي والخيري 

محمد بن مسعود - الدمام - وافق رئيس لجنة تنظيم جائزة عبدالله بن علي كانو للاعلام التطوعي والخيري الدكتور حسن ابراهيم كمال على التوصية المرفوعة من لجان تحكيم الجائزة فيما يتعلق باعتماد نتائج لجان التحكيم والتي أجمعت على فوز خمسة مراكز لكل فرع من فروع الجائزة 1- جائزة أفضل منصّة إعلامية إلكترونية تدعم العمل التطوّعيّ والخيري ، 2- جائزة أفضل مشروع إعلامي ورقيّ يدعم العمل التطوعي و الخيري . ، وتم كذلك زيادة جائزتين تحفيزيتين لمركزين اضافيين فى فرعي الجائزة المركز السادس ، والسابع ، وسيتم إعلان أسماء الفائزين من خلال حفل التكريم الذي ستقيمه لجنة تنظيم الجائزة قريباً بحول الله للاحتفال بالفائزين.

وجاري التنسيق للاعداد لهذا الاحتفال وذلك بالتنسيق مع السيد فوزي أحمد كانو رئيس مجلس ادارة الجمعية وراعي الجائزة لتحديد موعد الاحتفال. والذى اثني على التجاوب الكبير والمشاركة الإيجابية من قبل الاخوة والاخوات المشاركين .

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