اخبار الخليج – هيئة الكهرباء والماء تشارك بمسابقة جماهيرية تفاعلية في مدينة الشباب 2030

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت هيئة الكهرباء والماء المتمثلة في إدارة ترشيد الكهرباء والماء في أنشطة النسخة الثامنة من برنامج مدينة الشباب 2030 الذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض، برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة ، وذلك من خلال طرح مسابقة جماهيرية توعوية استهدفت المشاركين في برامج مدينة الشباب 2030، حيث تقدم 30 مشارك للتنافس في المسابقة تم توزيعهم وإشراكهم في برنامج تفاعلي كفريقين متنافسين في المسابقة للإجابة على أكبر قدر من الأسئلة التوعوية التي تدعو الى ترشيد استخدام الكهرباء والماء في ممارسات الفرد وعاداته الاستهلاكية لهذين الموردين الحيويين، وتعزز من خلال محاورها الوعي العام بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يكفل استدامتها.

وتأتي أهمية مشاركة هيئة الكهرباء والماء في أنشطة مدينة الشباب 2030، انطلاقا من حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في المشاريع التدريبية وبرامج الشباب في المملكة، والمساهمة في رفع مستوى مهاراتهم بما يعزز دور الشباب البحريني في التنمية الشاملة للمملكة، ولتشجيعهم على تبني سلوكيات أكثر وعياً بالأثر الإيجابي للترشيد على الفرد والمجتمع، وما لذلك من انعكاسات مهمة على استدامة الموارد المحورية للتنمية ولمستقبل الأجيال.

في ختام المسابقة توَّجت هيئة الكهرباء والماء الفريق الحاصل على أكبر قدر من الإجابات الصحيحة وتم منحهم جوائز عينية، وتم دعوة الجمهور الى المشاركات التفاعلية مع منظمي المسابقة من الهيئة للحصول على المعلومات والتوجيهات الإرشادية حول الممارسات والعادات الاستهلاكية الأفضل والأكثر دعماً لاستدامة وترشيد الكهرباء والماء.