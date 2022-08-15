اخبار الخليج – 15 مترشحا يتنافسون على 8 مقاعد في مجلس صوت شباب 2030

يصوت يوم غدٍ «الثلاثاء» المشاركون في مدينة شباب 2030 لاختيار ممثليهم ضمن برنامج «صوت الشباب» في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة ضمن نشاطات مدينة شباب ٢٠٣٠ بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة، وصندوق العمل «تمكين»، ومجلس النواب، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ومعهد البحرين للتنمية السياسية.

وسيتنافس 15 مرشحًا على 8 مقاعد، من أصل 20 مشارك التحق بالبرنامج الذي يهدف ضمن نشاطاته المختلفة إلى رفع مستوى وعي الشباب – من الجنسين- بأصول العمل البرلماني والبلدي، وتعزيز مفهوم المسئولية والشراكة الوطنية بما يهيئ الشباب ويدمجهم في مسارات الحياة العامة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من خلال التصويت المباشر باستخدام صناديق الاقتراع، بحيث تكون التجربة محاكية للانتخابات النيابية والبلدية، وستجرى بإشراف مباشر من هيئة التشريع والرأي القانوني، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال عملية التصويت التي تجرى على مدى يومين.

واستعرض المتنافسون الخمسة عشر خلال اليومين الماضيين برامجهم الانتخابية والتي قاموا بإعدادها بعد حضورهم عدد من المحاضرات وورش العمل حول دور السلطة التشريعية واللجان العاملة فيه، ومشاركة المرأة السياسية ومواقع صنع القرار، وجرى تعريفهم بشروط العملية الانتخابية ومخالفاتها، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية حول خطوات الإعلان عن الترشح وإعداد البرنامج الانتخابي.

وحول «صوت الشباب»، أفادت شيخة بطي مشرفة مراكز مدينة شباب 2030 أن المشاركين قدموا العديد من الأفكار الإبداعية ضمن دعاياتهم الإنتخابية، وقد شهدت المدينة حراكًا وتفاعلًا كبيرًا مع البرنامج الذي يحاكي الواقع، ومن المقرر أن يشارك في عملية التصويت جميع المتدربين المشاركين في المدينة، وستجرى الانتخابات على مدى يومين لإتاحة المجال للجميع للمشاركة والتفاعل والتصويت.

ويهدف البرنامج ضمن نشاطاته المختلفة إلى رفع مستوى وعي الشباب – من الجنسين- بأصول العمل البرلماني والبلدي، وتعزيز مفهوم المسئولية والشراكة الوطنية بما يهيئ الشباب ويدمجهم في مسارات الحياة العامة، وتهيئتهم وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وذلك استعداداً لموسم الانتخابات النيابية والبلدية 2022، كما يأتي البرنامج، الذي تشارك في تنظيم فعالياته عدد من المؤسسات ذات الاختصاص، في سياق مستهدفات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» لدى الشباب البحريني المشارك في برامج مدينة الشباب من متطوعين ومستفيدين.