اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: استمرار تحقيق أهداف التوازن المالي يؤكد نجاح النهج الحكومي في تبني مبادرات تدعم المسارات التنموية والتطويرية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن استمرار تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق الخطط المعتمدة، يعكس نجاح النهج الحكومي في تبني المبادرات الفاعلة والبرامج المبتكرة التي تدعم المسارات التنموية والتطويرية التي تشهدها مملكة البحرين بفضل الدعم الملكي والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالة الملك المعظم أيّده الله، من دعم ورعاية لمجالات النهضة والتقدم في المملكة، بما يعزز المكتسبات الوطنية، ويحقق الخير والازدهار للوطن والمواطنين.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى بالعمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمساعي المخلصة من أجل زيادة الإيرادات الحكومية، مشيدًا معاليه بما أعلنه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم (الإثنين) برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي حتى نهاية يونيو 2022م، والتي أظهرت زيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتحقيق وفرٍ مالي يقدر بـ 33 مليون دينار، الذي أسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية للسندات الدولية للدين العام.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالمساعي المثمرة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تعزيز أفضل الممارسات الحكومية في المؤسسات والجهات المختلفة، مؤكدًا أنَّ استدامة تطوير الأداء والأنظمة الحكومية يُترجم حرصًا على حصد مزيد من المنجزات الوطنية التي تعود بالنفع والخير على الجميع.
كما أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجهات المعنية، وأسهمت في خفض نسبة البطالة إلى 5.7 فئ المئة، وتوظيف نحو 14321 مواطنًا خلال الفترة الماضية.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن السلطة التشريعية تحرص على تعميق مبادئ وأسس التعاون والتنسيق المشترك مع السلطة التنفيذية، ودعم العمل الوطني المشترك، مؤكدًا أن التعاون والشراكة المثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهمت في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، وأدت إلى إحراز نجاحات ومنجزات في المسيرة التنموية الشاملة في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
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